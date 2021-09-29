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29.09.2021 20:15 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Идиотизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина
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Украинские журналисты «раскрыли диверсию» российских военных против белорусского погранстолба

Новости УкраиныЖурналист украинского «24 канала» Михаил Макарчук провел целое «расследование» по поводу уже забытого инцидента...

Журналист украинского «24 канала» Михаил Макарчук провел целое «расследование» по поводу уже забытого инцидента на границе с Белоруссией.

Как сообщал «ПолитНавигатор», 15 сентября неизвестные обстреляли белорусский погранзнак на границе с территории Украины. Об этом новостью в один абзац сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.

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Макарчук увидел в этом белорусскую «гибридную информационную атаку» и предположил, что «это произошло с подачи РФ».

«Время и место инцидента полностью коррелируется с проведением на территории Беларуси военных учений «Запад-2021». А на эти учения прибыли в частности российские военные с подразделениями, которые уже были замечены в гибридной войне и военной агрессии против Украины», – вещал Макарчук.

Подозрения у него вызвали сообщения в российских СМИ по поводу инцидента. Украинский журналист «раскопал», что обстрелянный погранзнак изначально обнаружили украинские пограничники.

«На фоне военных учений России и Беларуси не в первый раз звучат провокацилнные заявления в адрес Украины. Периодически Россия прощупывает госграницу Украины со стороны Белоруссии. Причем проводит не только военную разведку местности, но и информационную. Это учения по созданию формального повода, такого себе казус белли на случай принятия политического решения об открытии второго фронта против Украины», – делает масштабный вывод Макарчук.

Журналист утверждает, что пограничные инциденты на белорусской границе это «гибридная агрессия против Украины и стран НАТО». Он считает, что в этом заинтересована не Белоруссия, а Россия, «которая пытается оставаться в тени действий режима Лукашенко, чтобы не попасть под санкции».

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