Украинские журналисты «раскрыли диверсию» российских военных против белорусского погранстолба

29.09.2021 20:15 (Мск), Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Журналист украинского «24 канала» Михаил Макарчук провел целое «расследование» по поводу уже забытого инцидента на границе с Белоруссией.

Как сообщал «ПолитНавигатор», 15 сентября неизвестные обстреляли белорусский погранзнак на границе с территории Украины. Об этом новостью в один абзац сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.

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Макарчук увидел в этом белорусскую «гибридную информационную атаку» и предположил, что «это произошло с подачи РФ».

«Время и место инцидента полностью коррелируется с проведением на территории Беларуси военных учений «Запад-2021». А на эти учения прибыли в частности российские военные с подразделениями, которые уже были замечены в гибридной войне и военной агрессии против Украины», – вещал Макарчук.

Подозрения у него вызвали сообщения в российских СМИ по поводу инцидента. Украинский журналист «раскопал», что обстрелянный погранзнак изначально обнаружили украинские пограничники.

«На фоне военных учений России и Беларуси не в первый раз звучат провокацилнные заявления в адрес Украины. Периодически Россия прощупывает госграницу Украины со стороны Белоруссии. Причем проводит не только военную разведку местности, но и информационную. Это учения по созданию формального повода, такого себе казус белли на случай принятия политического решения об открытии второго фронта против Украины», – делает масштабный вывод Макарчук.

Журналист утверждает, что пограничные инциденты на белорусской границе это «гибридная агрессия против Украины и стран НАТО». Он считает, что в этом заинтересована не Белоруссия, а Россия, «которая пытается оставаться в тени действий режима Лукашенко, чтобы не попасть под санкции».