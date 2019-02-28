«Украинские журнашлюшки, внимательно прочтите!»

28.02.2019, Херсон, Владимир Гладков

Продажным журналистам Украины, обслуживающим правящий националистический режим, следует помнить, что в будущем они неотвратимо также будут нести ответственность как соучастники преступлений нынешней власти.

Об этом на своей странице Facebook пишет экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Журавко отметил, что СМИ, обслуживающие власть Украины, начали информационную атаку на экс-депутата после того, как он резко раскритиковал идею переименования одной из улиц Херсона в честь бандеровской активистки Екатерины Гандзюк, погибшей в результате коррупционных разборок с бывшими «побратимами» по Майдану.

«Недавно вышла статья на украинском ресурсе «Пресса Украины» под названием «Именем бандеровки Гандзюк позорят улицу в Херсоне – экс-депутат ВРУ». И меня заинтересовало содержание именно пролога этой статьи: «Предатель Украины Алексей Журавко сделал очередное громкое заявление. Одиозный бывший украинский депутат назвал позором присвоение одной из улиц Херсона имени Катерины Гандзюк».

Так вот, объясняю всем. Значение слова «предатель» – это тот человек, который предает своего близкого друга. Человек, который отказывается от своей истории, в угоду другим государствам и интересам этих государств. Человек, который отказывается от настоящих героев Великой Отечественной Войны. Человек, который скачет на могилах, разрушает памятники, и воюет с мертвыми. Предатель тот, кто стреляет в собственный же народ. Предатель тот, кто убивает мирных граждан и беззащитных детей. Предатель тот, кто обворовывает собственный народ и вывозит награбленные капиталы за бугор и в офшоры. Предатели Родины своей – это Бандера, Шухевич, власовцы и другие, которые служили фашистам.

Да и сегодня предателями народа Украины являются те, кто организовал Майдан на американские деньги, и проводил снайперов на крыши зданий для расстрела своих же майдановцев. Это ли не предательство!? Запомните, только предатели могут убивать собственную страну во всех значениях этого слова», – отметил он.

Журавко подчеркнул, что настоящим предателем Родины – пособникам современного киевского режима, продавшимся Западу с потрохами, ещё придётся отвечать за тот позор, который они называют «победой».

«Я себя предателем не считаю. Я знаю, что такое детский дом. Я ценю и помню тех педагогов, которые мне дали знания, что такое «война», кто такие настоящие герои, как надо любить свою Родину и жизнь. Для меня история и память – это неразрывное от сегодняшнего и завтрашнего дня. Я не предам своего настоящего друга. Никогда не пойду осквернять памятники. Всегда буду помнить и чтить настоящего героя и ветерана Великой Отечественной войны, и поступать по совести.

Вот как я понимаю значение слова «предатель». Знаю, в Украине осталось очень много порядочных людей, которые чтут свою историю, любят свою страну. И я им искренне за это благодарен.

Что касается этой статьи, я могу одно сказать, благодарю за бесплатную рекламу! И этим же журношлюшкам хочу ответить, что не я, а вы предатели собственного народа, своей Родины, которые за доллары и евро разрушаете святая святых – традиции, культуру, память нашего Великого Народа, который всегда был непобедимым. И потому, ваша кратковременная сегодняшняя «победа» с кастрюлями на головах – это ваш позор, за который вы обязательно ответите и перед Родиной и перед Народом. Вам от этого никуда не скрыться. Почитайте лучше историю, которую вы, пока, что не совсем переписали. Там вы увидите, чем закончил ваш Бандера, Шухевич, власовцы и другие подонки-предатели. Вам от этого не уйти!

Так что, украинские журнашлюшки, внимательно прочтите то, что я написал, и задумайтесь, что вас скоро ожидает», – пообещал экс-нардеп.