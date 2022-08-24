Украинский адмирал анонсировал восстановление потерянного в боях с русскими корабля «Черкассы»

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Новости Украины

В Военно-Морских Силах Украины скоро появятся новый корабль «Черкассы».

Об этом сообщает в своем телеграм-канале советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

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«Бывший командир корабля «Черкассы», а ныне Командующий Военно-Морскими Силами ВС Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа рассказал о том, что у каждого корабля есть душа. Кроме этого, адмирал сделал неожиданный анонс. Напомним, тральщик «Черкассы» ВМС Украины дольше других украинских кораблей оказывал сопротивление «зеленым человечкам» на озере Донузлав. 48 моряков держали оборону в течение трех недель, пока 25 марта российские военные не захватили корабль полностью», – указывает Геращенко.

Ранее вице-адмирал Алексей Неижпапа (на фото по центру – Ред) в формате видеоконференции доложил о ситуации в Чёрном море командующему ВМС США в Европе и Африке адмиралу Стюарту Мунчу и командующему 6-го флота США вице-адмиралу Юджину Блэку.

«Основными темами разговора были обсуждение путей дальнейшего сотрудничества, развития и повышения боевых возможностей украинских ВМС для максимально эффективного противостояния российской агрессии», – говорилось в сообщении ВМСУ.