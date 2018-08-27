Концепция москитного флота Украины потерпела полный крах

27.08.2018, Киев, Максим Карпенко

Пока Украина на заводе, принадлежащем президенту Петру Порошенко, строит несколько бесполезных бронекатеров для так называемого «москитного флота», Российская Федерация в разы увеличила боеспособность Черноморского флота. Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил адмирал, экс-командующий ВМС Украины Сергей Гайдук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, создание «москитного флота» никак не повлияет на боевой потенциал ВМСУ.

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«Мы развиваем «москитный флот», мы забываем о подводниках, о большом флоте, забываем о морской авиации, которая ни одного самолета, вертолета не получила. Мы забываем о береговой составляющей. То есть, мы создаем огромные подразделения морской пехоты, не имея десантных кораблей. Мы забываем о минной угрозе в Черном море. Мы забываем и строим «москитный флот». Поверьте мне, это неправильная теория… Черноморский флот увеличился в количестве подлодок-носителей крылатых ракет «Калибр» до семи, там увеличилось количество надводных кораблей-носителей крылатых ракет «Калибр» и так далее. То есть, береговые ракетные комплексы, мощная авиационная группировка. О чем это говорит – создана мощная группировка, которая готова силовым путем решать все российские вопросы. И теперь чем мы отвечаем? Мы отвечаем какой-то голой теорией «москитного флота». Ну, построили мы на «Ленинской кузне» шесть катеров. Ну а дальше что, насколько изменился боевой потенциал флота? А боевой потенциал флота не изменился ни на сколько», – заявил Гайдук.

Ранее Гайдук заявил, что Украина не имеет денег на реализацию проекта «Корвет», согласно которому ВМСУ должны были до 2028 года пополниться четырьмя боевыми кораблями.