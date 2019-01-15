Украинский адмирал: Мы беспомощны против России на море

15.01.2019, Киев, Владимир Гладков

За четыре года после Евромайдана Украина смогла построила лишь несколько катеров, которые не представляют серьезной силы против Черноморского флота России, у которого 65 процентов боевого потенциала составляют крылатые ракеты.

Об этом во время конференции в Киеве рассказал экс-командующий ВМС Украины Сергей Гайдук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Из 140 боевых кораблей и катеров, судов обеспечения, полученных после раздела Черноморского флота, 65 были списаны, достроили всего пять – и то, по проектам бывшего СССР. То есть, развитие национального судостроения фактически достигло линии дедлайна.

В то же время Черноморский флот после оккупации Крыма наполнялся носителями ракетного вооружения, то есть, подводными лодками, кораблями, мощной авиацией и прочими комплексами. Сейчас 65 процентов боевого потенциала Черноморского флота – это крылатые ракеты», – рассказал Гайдук.

«Почему мы потеряли инициативу. К сожалению, понимая, что есть вызовы с морского направления, должного внимания мы этому не уделяли. Если мы посмотрим, что сделано за пять лет с начала войны, то построено всего лишь шесть малых бронированных военных катеров и два десантно-штурмовых, которые сейчас проходят испытания.

Мощности предприятия позволяют на рельсах военного положения выпускать один катер в один-два месяца.

Вопросы ударного ракетного оружия рассматривались ещё до оккупации Крыма, прошло восемь лет, мы не получили ракет ни морского, ни берегового комплекса базирования. В то же время 65 процентов потенциала России – ракеты.

Потому, возникает вопрос, понимаем ли мы, какими последовательными шагами ликвидировать эти угрозы? Потому что все сосредоточились на суше и забыли, что Азовское море прилегает к морскому флангу «ООС», забыли о том, что строится мост (Крымский – ред.), и будут препоны торговому судоходству», – добавил бывший командующий ВМСУ.

«Москитный флот – это не малые бронированные катера, это как раз ракетные катера, которые позволяют на дальностях 200-300 км поражать цель – это современные морские войны. К сожалению, у нас нет ни того, ни другого», – признал Сергей Гайдук.