09.06.2018, Киев, Максим Карпенко

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Украинский адмирал: Наш флот будет потоплен еще у берегов

Корабли ВМС Украины будут потоплены еще до вступления в открытый морской конфликт с Российской Федерацией. Об этом в эфире программы «Вопрос национальной безопасности» заявил экс-командующий Военно-Морскими Силами Украины Сергей Гайдук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, действия России в Сирии показали, что может быть с украинскими военными объектами, если РФ задействует авиацию и корабли, несущие крылатые ракеты.

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«Если мы говорим об открытых боевых действиях, то, поверьте мне, они будут вестись соответственно к условиям современности. То есть, с применением крылатых ракет, авиации.

Тут мы должны сказать, что опыт участия российских кораблей, в том числе и Каспийской флотилии, не только Черноморского флота, в применении крылатых ракет «Калибр» в рамках сирийского конфликта, он не является для нас оптимистическим, потому что экипажи имеют опыт боевого применения, потому мы в этой ситуации должны быть готовы в начале, если произойдет этот конфликт, отбивать ракетные и авиационные удары, а после этого уже вести разговор о каких-то действиях на суше, которые будут поддержаны с морского направления», – заявил Гайдук.