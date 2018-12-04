Украинский адмирал отказался объяснить, почему катера ВМСУ сдались без боя

04.12.2018, Киев, Галина Шершнева

Экс-заместитель министра обороны адмирал Игорь Кабаненко отказался отвечать в эфире Ukrlife.TV на вопрос, должны ли были украинские моряки во время инцидента в Керченском проливе открывать огонь по российским пограничникам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это очень хороший вопрос, но я воспользуюсь своим правом не отвечать на него. Я не обладаю исчерпывающей информацией. Я был в таких ситуациях сам. Совсем по-другому это воспринимается и видится. Решения принимаются, опираясь на очень специфические аспекты. Нужно понимать, какие происходили коммуникации с верхними штабами, чтобы дать оценку. У меня много вопросов», – сказал Кабаненко.

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Тогда ведущая уточнила, что говорится в уставе военной службы о таких ситуациях.

«Меня учили еще в те далекие времена. Тогда был жесткий принцип. Первое — вступить в бой. Второе: вахтенному офицеру передать сигнал «Подвергся нападению, вступил в бой». Все. Но давайте подождем, пока будет больше информации», – ответил Кабаненко.