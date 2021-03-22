Украинский адмирал: Парламент Крыма должен был быть расстрелян как Белый дом в Москве

22.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украинские войска были готовы расстрелять из танков парламент Крыма с засевшими там «Вежливыми людьми», которые взяли под защитуадминистративное здание после срыва сессии Верховного совета экстремистами из крымско-татарского меджлиса.

Об этом в эфире финансируемого за счет Госдепартамента США ресурса «Крым. Реалии» заявил экс-командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, который во время Русской весны занимал должность замкомандующего по береговой обороне, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Воронченко, украинским войскам нужно было действовать по примеру верных Борису Ельцину частей в 1993 году в Москве.

«Надо было в тот страшный и, как говорят, трагический день дать команду на штурм этих зданий. Все. Вот эти два танка, которые у меня были загружены боеприпасом, и у меня были загружены трейлеры. Расстрелять, как в 93-м году Ельцин расстрелял Белый дом, – так и надо было расстрелять», – сказал Воронченко.

Он утверждает, будто предлагал расстрел здания первому замкомандующему ВМСУ Елисееву, однако тот в ответ заявил – «Что ты тут устраиваешь войну?». А вскоре Елисеев и вовсе перешел на сторону России, сокрушается Воронченко.