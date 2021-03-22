Подпишись на рассылку
22.03.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Д.Б., Дзен, Крым, Русская Весна, Украина
Просмотров:

Украинский адмирал: Парламент Крыма должен был быть расстрелян как Белый дом в Москве

Новости Украины

Украинские войска были готовы расстрелять из танков парламент Крыма с засевшими там «Вежливыми людьми», которые взяли под  защитуадминистративное здание после срыва сессии Верховного совета экстремистами из крымско-татарского меджлиса.

Об этом в эфире финансируемого за счет Госдепартамента США ресурса «Крым. Реалии» заявил экс-командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, который во время Русской весны занимал должность замкомандующего по береговой обороне, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

По словам Воронченко, украинским войскам нужно было действовать по примеру верных Борису Ельцину частей в 1993 году в Москве.

«Надо было в тот страшный и, как говорят, трагический день дать команду на штурм этих зданий. Все. Вот эти два танка, которые у меня были загружены боеприпасом, и у меня были загружены трейлеры. Расстрелять, как в 93-м году Ельцин расстрелял Белый дом, – так и надо было расстрелять», – сказал Воронченко.

Он утверждает, будто предлагал расстрел здания первому замкомандующему ВМСУ Елисееву, однако тот в ответ заявил – «Что ты тут устраиваешь войну?». А вскоре Елисеев и вовсе перешел на сторону России, сокрушается Воронченко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть