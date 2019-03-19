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19.03.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Колониальная демократия, Крым, Россия, США, Украина
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Украинский адмирал поддакнул Волкеру по Крыму

Украина не имеет шансов на захват Крыма военным путем. Об этом в эфире программы «Игра в классику» заявил бывший замминистра обороны Украины адмирал Игорь Кабаненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Так Кабаенко прокомментировал недавнее заявление спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера, заявившего, что проблема Крыма для Украины не имеет военного решения.

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«Я соглашаюсь с этой Государственного департамента США.  Мы должны понимать, что у Российской Федерации есть значительно более мощные виды оружия, группировки Вооруженных Сил, высокоточное оружие и крылатые ракеты, баллистические ракеты, ядерное оружие. В этой ситуации пытаться проводить там в данных условиях, в ближайшей перспективе проводить там какие-то войсковые операции, на мой взгляд всегда нужно смотреть на эффективность, результаты, потери, этот треугольник», – заявил Кабаненко.

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