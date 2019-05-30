Украинский адмирал поплакался в американскую жилетку
Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко провёл встречу с прибывшим в Одессу сенатором США Джеймсом Лэнкфордом и сопровождавшей его делегацией.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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В ходе встречи обсуждались вопросы возможного освобождения Российской Федерацией 24-х украинских военных моряков, задержанных в ходе керченской провокации 25 ноября 2018 года.
Воронченко также не преминул пожаловаться американской стороне на «нарушения», которые якобы РФ продолжает осуществлять в акватории Черного и Азовского морей.
Лэнкфорд заверил, что Соединенные Штаты Америки продолжат оказывать поддержку Украине и рассмотрят вопрос дальнейшего расширения военного сотрудничества между США и Украиной.
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