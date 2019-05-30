30.05.2019, Одесса, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Колониальная демократия, Одесса, Украина
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Украинский адмирал поплакался в американскую жилетку

Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко провёл встречу с прибывшим в Одессу сенатором США Джеймсом Лэнкфордом и сопровождавшей его делегацией.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе встречи обсуждались вопросы возможного освобождения Российской Федерацией 24-х украинских военных моряков, задержанных в ходе керченской провокации 25 ноября 2018 года.

Воронченко также не преминул пожаловаться американской стороне на «нарушения», которые якобы РФ продолжает осуществлять в акватории Черного и Азовского морей.

Лэнкфорд заверил, что Соединенные Штаты Америки продолжат оказывать поддержку Украине и рассмотрят вопрос дальнейшего расширения военного сотрудничества между США и Украиной.

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