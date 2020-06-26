Украинский адмирал рассказал о «невероятных возможностях» старого фрегата «Гетман Сагайдачный»
Так называемый флагман украинских ВМС, фрегат «Гетман Сагайдачный», который был заложен как сторожевой корабль, якобы имеет опыт применения противолодочного вооружения против российской подлодки «Алроса».
Об этом в интервью журналу Defense Express заявил бывший командующий ВМСУ Сергей Гайдук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Вице-адмирал не стал уточнять, когда и при каких обстоятельствах это произошло, подчеркнув при этом, что «Сагайдачному» помогла старая советская аппаратура.
«Сагайдачный» имеет хорошую противолодочную историю. Это гидроакустические контакты во время похода корабля к французской Руане и практическое применение противолодочного оружия, не поверите, по российской подводной лодке «Алроса», и успешный поиск, выявление и сопровождение турецкой подводной лодки класса «Атилай» во время международных учений.
И это при аналоговой гидроакустике, которая находится на борту с момента постройки корабля, начала 90-х», – заявил Гайдук.
Напомним, ранее пресс-офицер фрегата Павел Парфенок сообщил, что Киев сохранил флагман Военно-морских сил Украины «Гетман Сагайдачный» благодаря тому, что кораблю удалось скрыться от преследования российского Черноморского флота в территориальных водах Болгарии.
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