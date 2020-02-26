Украинский адмирал: Россия установила господство на Чёрном море, но мы победим её в суде

26.02.2020, Киев, Игорь Петров

Россия после 2014 года стала занимать господствующее положение в Чёрном море. Однако Киев может выиграть иски против Москвы в западных судах, и тогда Крым станет «непосильной ношей» для Кремля.

Об этом на форуме Age of Crimea в Киеве заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За шесть лет Россия перевооружила весь корабельный состав. Вместо 29 кораблей уже 42, из них 12 являются носителями ракетного оружия. Суммарный залп ракетами «Калибр» сейчас составляет 72 пуска. А если принимать во внимание и Каспийскую флотилию, и береговой компонент, комплексы «Бастион» и «Бал», то он составляет примерно 120 ракет. К 2022 году этот суммарный залп, по нашим прогнозам, будет доведен до 168 пусков», – сказал украинский адмирал.

Число подводных лодок увеличено с двух до семи, добавил он.

Сухопутные войска России в Крыму тоже наращиваются – до 2014 года на полуострове была лишь одна 810-ю бригада морской пехоты, сейчас сухопутный компонент усилен в несколько раз. «Там создан 22-й армейский корпус. Есть такие прогнозы, что 22-й армейский корпус будет переформирован в 22-ю армию», – сказал он.

В Крыму появляются новые виды вооружений, например, противокорабельные комплексы.

«Раньше дислоцировалась одна база в Гвардейском. Сейчас по всему Крыму мы видим очень мощный, представленный авиационный компонент всеми типами авиации – и бомбардировочная и штурмовая, истребительная, разведывательная и противолодочная», – сказал Игорь Воронченко.

Во время учений ВМФ РФ перекрывает районы Черного моря. «Это мешает свободному судоходству. Судовладельцы отказываются от предложенных путей и теряют интерес к этому делу. Все это влияет на экономику, социум прибрежный и в целом на Украину», – отметил Игорь Воронченко.

Усиливается контроль над перемещением судов. С запуском «Турецкого потока» Россия установила гидроакустические станции по всему протяжению газопровода.

«Они будут знать где, что и куда плывет», – сказал Воронченко.

При этом расстояние от полуострова Тарханкут до вышек гидроакустической станции 67 миль, а до острова Змеиный, который принадлежит Украине, – 27 миль. «Где же исключительная морская экономическая зона?», – сказал Игорь Воронченко.

Ежемесячно проходят полеты российской авиации над Черным морем.

Украина должна предпринимать ответные меры, подчеркнул Воронченко.

«Хочешь мира – готовься к войне. Это только создание сильной группировки, возрождение ВМС. Мы проработали «Стратегию 2035». Знаем, куда двигаться. Я уверен, что те шаги, которые мы делаем, приведут к результату», – отметил он.

Иски НАК «Нефтегаз Украины» из-за газовых месторождений на шельфе Крыма тоже могут сыграть важную роль в давлении на Россию.

«Надо провести форсирование рассмотрения в судах. Если мы «отвоюем» в судах эти газовые месторождения, то Крым станет для России неподъемной ношей, «чемоданом без ручки». Если мы будем еще его утяжелять, то России будет тяжелее его тащить», – сказал Игорь Воронченко.