Украинский адмирал-танкист обещает потопить Черноморский флот

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России будет нечего размещать на новой базе Черноморского флота в Абхазии, если Украина потопит оставшиеся у РФ корабли.

Об этом на Второй черноморской конференции по безопасности «крымской платформы» в Софии заявил бывший командующий ВМСУ Игорь Воронченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чтоб Россия не строила базу в Абхазии, осталось 11 кораблей которые нужно потопить. Я думаю, что с вашей помощью, если будет передано дополнительное вооружение, это будет сделано или в Новороссийске, или в Керчи. В той части Черного моря, не юго-западной, а восточной», – заявил Воронченко.

По его словам, Северного, Тихоокеанского и Балтийского флотов у России уже не существует, осталась одна Каспийская флотилия, с которой могут быть доставлены новые корабли. Поэтому стоит задача «локализации» выхода России в Черное море.

В 2018 году Воронченко, бывший танкист, предлагал обратиться к Турции с просьбой закрыть проход через Босфор.