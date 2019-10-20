Украинский адвокат предложил создать государственный реестр секса

20.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Народный депутат 8-го созыва, советник нынешнего главы парламентского комитета по вопросам прав человека Ирина Суслова сообщила, что в комитет поступило письменное предложение создать добровольный государственный реестр лиц, которые начали половую жизнь, передает корреспондент ПолитНавигатора.

“И здесь я сижу и думаю, кто должен быть разработчиком такого реестра, держателем, как сохранить и защитить данные, которые будут туда поступать …” – размышляет она.

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Суслова не указала автора инициативы. Но скоро о нем стало известно. Это киевский адвокат Андрей Хылько.

Хылько подтвердил, что две недели назад действительно подал такую инициативу.

“Мне пока не известно, по какой-то причине сотрудник комитета опубликовал краткую информацию у себя на фейсбук, я не имею понятия о стадии (рассмотрения – Ред.), мне не сообщают” – отметил он.

Хылько тоже выложил у себя на страничке полный текст проекта.

“Добровольный реестр начала личных интимных отношений – “реестр секса”, если коротко” – пишет он.

Целью реестра, по его словам, является побуждение, поддержка граждан в создании и развитии здоровой семьи, безопасного интимной жизни.

“Как будет работать? Это мобильное приложение предусматривает добровольную регистрацию “начала отношений”, с внесением исключительно ФИО, даты рождения, действующего мобильного контакта. Значок “пара” активируется, когда оба партнера подтверждают смс-кодами регистрации “связь”. Код партнера должен ввести другой партнер на собственном мобильном, чтобы зафиксировать согласие на отношения”, – заявил инициатор новации.