Украинский адвокат жалуется на «дикую мобилизацию» инвалидов

Вадим Москаленко .  
26.06.2023 18:34
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Медицина, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Украинские военкоматы отлавливают инвалидов, которые не в состоянии нормально воевать и становятся серьёзной обузой для ВСУ.

Об этом на канале киевского журналиста Александра Шелеста заявил украинский адвокат Ростислав Кравец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские военкоматы отлавливают инвалидов, которые не в состоянии нормально воевать и становятся серьёзной обузой...

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«Давайте будем объективными – у людей действительно есть проблемы со здоровьем, и проблемы очень большие. Потому что зачастую, когда люди попадают на передовую, когда они не подготовлены, когда у них действительно есть сахарный диабет, проблемы позвоночника, грыжи, он становится большой обузой.

И в последнее время, к сожалению, таких случаев стало крайне много. И даже если человек готов что-то делать, он фактически становится обузой в той военной части, в которую его привозят», – сказал адвокат.

По его словам, украинские военкоматы признают годными и гонят на войну настолько больных людей, что воинские части попросту отказываются принимать таких «солдат».

«Из нашей практики могу сказать, что людей возят по трём-четырём частям, и они отказываются их принимать. Задержали, посадили в машину, отвезли в военную часть – те посмотрели, и сказали, что нет, не берут. Повезли – в другую, в третью.

И вот он сидит в военкомате уже третью неделю, его никуда не отпускают, и не знают, куда сдать человека. Вроде бы его словили, он согласен, медики сказали, что он готов.

Но военные части уже прекрасно понимают, что им действительно нужны военнослужащие, а не лица, которые будут находиться в госпиталях, будут сразу же писать рапорта. Эта дикая мобилизация наносит громадный ущерб», – добавил Кравец.

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