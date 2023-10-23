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Украинский агент чуть не отравил российских лётчиков на банкете, сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, неизвестный доставил на банкет по случаю 20-летия выпуска лётчиков из Армавирского военного авиационного училища огромный торт и элитный алкоголь – ящик виски. Они оказались отравлены. Собравшихся спасло чудо – один из офицеров удивился подарку от неизвестного и решил действовать по принципу «лучше перебдеть».

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«Выпускники – в основном действующие лётчики на серьёзных должностях и при высоких званиях. Кто его заказал, изначально было неизвестно, торт успели разрезать, но не попробовали. Один из офицеров решил проверить, кто его принёс. Оказалось, что сразу после доставки курьер быстро уехал из Армавира и после этого купил билет на самолёт. Доставщик был задержан, им оказался уроженец Мелитополя. Позже он признался, что торт был отравлен, также как и несколько бутылок алкоголя. Сейчас оперативники ищут кондитеров и других причастных к неудавшейся диверсии», – рассказал Рогов в своем блоге.

Журналистка Светлана Пикта уточняет, что фамилия курьера была Семенов. На банкете присутствовало более 70 человек. Издание «База» опубликовало фото задержанного.

«С ужасом прочитал эту историю. Слава Богу пронесло! А потом подумалось. А где аналогичные истории про успешные операции нашей военной разведки на территории Украины? Вы слышали про такое? Я – нет», – отмечает радиоведущий Сергей Мардан.

Политолог Сергей Марков поясняет отсутствие аналогичных операций с российской стороны соображениями гуманизма.

«СБУ и ГУР МО Украины находятся под полным контролем ЦРУ США и военной разведки Пентагона. Они специально пытаются сделать войну между Россией и Украиной с грубым нарушением всех международных конвенций, чтобы это была тотальная ненависть типа между евреями и палестинцами. И им не жалко украинцев, – они рады будут, если Россия тоже будет использовать против украинцев жесточайшие методы террора. Чтобы ненависть к России была больше на Украине. Поэтому США пытаются раскрутить именно террористическую войну между Россией и Украиной. И этот отравленный торт – яркий пример», – уверяет Марков.