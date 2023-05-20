Украинский аграрный совет: Наша экономика критически зависит от судьбы зерновой сделки

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Если зерновая сделка прекратит свое существование, для аграрной отрасли Украины наступят катастрофические последствия.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил зампред Украинского аграрного совета Денис Марчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Произошло проседание цен внутри страны. Они и так были далеко не рыночными на Украине с учётом расходов, которые шли на транспорт и логистику. Но за счёт закрытия коридоров и уменьшения экспортного потенциала, а предложение в стране достаточно высокое, это привело к тому, что рынок просел – практически по всем группам зерновых товаров. Это как по пшенице, кукурузе, семечке, всех экспортных продуктов, которые для нас очень значимы в смысле получения денег», – сказал Марчук.

Он подчеркнул, что без восстановления нормального экспорта морем уже этим летом Украину ждёт катастрофа.

«Происходит это и сегодня, у нас очень большое количество остатков. И если коридор не заработает стабильно, ещё в середине лета это приведёт к ещё большей катастрофе. Потому что мы войдём в пик сбора нового урожая и, учитывая, что потенциал компаний по сбору зерновых на этот сезон составляет порядка сорока четырех миллионов, из которых тридцать миллионов – экспортный потенциал. И нельзя рассчитывать только на «коридоры солидарности», потенциал которых – три миллиона тонн. Поэтому экспорт по Чёрному морю является одним из ключевых, который, в том числе, влияет на баланс цен в нашей стране», – добавил он.