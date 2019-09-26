Украинский академик обвинил в уголовном преступлении министра сельхозразвития

26.09.2019, Киев, Игорь Петров

Нынешний министр экономики или некомпетентен, или аферист, только так можно объяснить его заявления о теневом рынке земли на Украине.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Министр экономики и сельскохозяйственного развития (министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства – ред.) – это человек, который совершенно некомпетентен или же у него планы афериста.

Потому что заявления о том, что в Украине есть теневой рынок земли – это явное искажение. Никакого теневого рынка нет, а то, что они представляют договора на 49 лет, это нормальное явление, которое существует во всех странах.

На самом деле никто в Украине не продает и не покупает сельскохозяйственные земли. А то, как они пытаются это преподнести, это их проблемы лично, это мошенничество.

Если министр позволяет себе обманывать людей, то это мошенничество, и карается уголовным кодексом Украины, ст. 190.

Надо почитать внимательно, прежде чем давать интервью и рассказывать о том, что в Украине есть теневой рынок земли.

Порядка 80% граждан Украины не хотят продавать землю. Это все форсируют наши аферисты-бизнесмены, которые хотят сначала скупить эту землю, а потом перепродать её за миллиардов 300-400», – заявил Пешко.