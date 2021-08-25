Украинский академик объяснил, что экономика страны фактически закончилась

25.08.2021 14:19 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

На Украине сегодня износ основных фондов государства составляет более 90%, восстановить или построить новые во многих сферах страна уже не может.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил бывший вице-премьер-министр, академик НАН Украины Владимир Семиноженко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы сейчас сильно ослабели, не только от войны. Падает и авиастроение, и промышленность, и так далее. На самом деле, сильная идет деградация экономики. Но что это, следствие чего эта деградация экономики? Мы выходим из тени Советского Союза, советского прошлого. Ведь мы почти доели советское наследие», – сказал академик.

«То, что сейчас износ основных фондов за 90%, то, что сейчас энергетика в страшном состоянии, особенно тепловая, мы понимаем, атомная энергетика – мы не можем ее сейчас продлить – технологические сроки эксплуатации, по-настоящему, потому что мы несамостоятельны с точки зрения владения технологией и патентами», – заявил Семиноженко.