Украинский академик предупредил, что НАТО и ЕС не принесут счастья

03.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Оторвавшись от восточнославянского цивилизационного материка и отправившись окончательно в европейское плавание, Украина не станет своей для Запада.

Об этом в эфире You-Tube-канала «Эхо Киева» рассказал украинский историк, академик Национальной академии наук Пётр Толочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ещё во времена Ющенко, а затем Януковича у нас появилось такое вожделенное выражение, что европейский выбор для нас – цивилизационный выбор. Я по простоте душевной думал, что люди просто не понимают, что такое «цивилизационный выбор». Для меня цивилизационный выбор сделали наши предки, ещё Владимир Святой в Х веке, это православная цивилизация. А потом я постепенно убедился, что очень даже понимали.

Была глобальная цель – изменить нашу восточноправославную идентичность. Начались разговоры, что протестанты, католики – это более прогрессивные веры, что если бы мы выбрали католичество, то и мы были бы сегодня такими, как Европа, стало размываться наше фундаментальное естество, причём многим это нравится», – заявил Толочко.

«Если мы оторвёмся от восточнославянского цивилизационного материка и отправимся окончательно в европейское плавание, мы и там свои не будем, и тут потеряем свои исторические связи. Уже теряем…

Если мы предадим эту всю историческую память от Владимира Святого до героики Советской Украины, до героики Великой Отечественной войны, если мы отречёмся от всего этого и как-то себя присоединим где-то в такой прихожей, передней НАТО и ЕС, я думаю, что мы как самодостаточная крупная европейская страна не состоимся», – подчеркнул историк.

«Мы же видим, что ни болгары, ни Румыния не зажили благолепной жизнью, и нахождение там ничего им доброго не принесло. Даже прибалты, которые стремительно исчезают как популяция и уменьшается народонаселение, но мы же это видим и на своём примере тоже.

Как только мы попали под «опеку» МВФ, Европейского банка, деятелей НАТО, ЕС, так мы стали стремительно уменьшаться, исчезла промышленность. Страна, которая перед развалом СССР входила в десятку развитых промышленных стран Европы, сегодня там во второй сотне! По рождаемости так же, по смертности только впереди планеты всей», – добавил Толочко.