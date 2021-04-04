Украинский актёр Бенюк: «Пора языковые штрафы вводить, как в Прибалтике»

04.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Во главе Украины нужен президент с душой украинца, тогда с русским языком будет покончено раз и навсегда – по рецепту лимитрофов Прибалтики.

Об этом в эфире «4 канала» заявил депутат Верховной рады прошлого созыва от праворадикальной партии «Свобода», украинский актёр Богдан Бенюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно брать пример с прибалтов, у них удачно вышло. Есть языковые инспекторы, штраф один, второй, третий раз – и всё, все стали на своё место очень быстро», – процитировали в студии одно из высказываний гостя программы под одобрительные аплодисменты ведущих.

«Штраф, кстати, брали в евро, понимаете? – добавил украинский актёр. И тогда оно срабатывало».

«Но у них легко вышло, у них население около двух миллионов, боюсь ошибиться. И русские были представлены меньшинством. Из-за того, что в правительстве были те, кто действительно патриот своего государства, то они сумели, несмотря на сопротивление, а со стороны России шло сопротивление, выстоять, поставить этот вопрос и решить его очень просто. У нас в стране точно так же можно сделать, только нужно, чтобы президент был душой украинец», – пояснил Бенюк,