Украинский АН-26 погубил сынок-«мажор» высокопоставленного чиновника

03.10.2020, Киев, Максим Карпенко

История с крушением украинского АН-26 под Харьковом, где погибло более двух десятков курсантов, принимает скандальный оборот – в деле оказался замешан сынок-«мажор» высокопоставленного украинского военачальника.

Как оказалось, диспетчеры в тот вечер дали приоритетное право посадки другому самолёту, где находился сын командующего ВВС Украины Сергея Дроздова, хотя первым делом следовало посадить АН-26 с неисправным двигателем.

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Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявил губернатор Харьковской области Алексей Кучер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Возвращаясь к господину командующему Воздушных Сил, господину Дроздову, я хочу акцентировать внимание на нескольких вещах… Вы сказали по поводу своего сына, который находился на втором борту. Это то, о чем я говорю, что приоритет посадки был дан второму борту, который был исправен. Вы это подтвердили», – заявил Кучер.

«То есть, вы имеете в виду, что посадили тот борт, потому что на борту был сын командующего ВВС Украины?» – уточнил телеведущий Савик Шустер.

«Я просто констатирую факт, что на втором борту был сын господина Дроздова. При этом, второй борт, было известно на момент посадки первого борта, что он был неисправен.

Совершенно простой вопрос – руководитель полетами, а также люди, которые отвечают за полеты, – скажите, пожалуйста, при наличии данной информации, какому борту они должны были отдать приоритет для посадки?» – ответил Кучер.

Командующий ВВС Украины Сергей Дроздов при этом отверг свою причастность к происшествию, подчеркнув, что борт с его сыном уже заходил на посадку, а потерпевшему крушение Ан-26 еще нужно было развернуться и пролететь около шести километров:

«Я отвечу на ваш вопрос. Первое – как все родители, я получил информацию о том, что самолет разбился, и в течении 20-ти минут я был в таком же состоянии. Вот ответ на ваш вопрос.

И я бы попросил, если человек не разбирается в порядке выполнения полетов, организации, не делать поспешных выводов. Самолет, который находился на посадке в удалении четыре километра, или самолет, который находился на траверзе и еще должен пролететь по прямой порядка шести километров, чтобы выполнить разворот и зайти на посадку, – то, пожалуйста, посчитайте, разберитесь, а потом обвиняйте руководителя полетов. Никакого указания руководителю полетов я вообще не делал», – уверял чиновник.