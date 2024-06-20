Украинский аналитик: Мы погрузимся во внутренние войны после завершения конфликта

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После того, как конфликт на Украине будет завершен, начнутся междоусобные войны, в которых местные «князья» будут применять свои частные военные компании, созданные из безработных фронтовиков.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я очень боюсь того, что завершение войны с Россией приведет к внутренним конфликтам и внутренним войнам, к этим Малиновкам, к атаманщине, потому что будет большое количество пассионарных людей, заряженных на то, чтобы достичь справедливости не совсем легитимным и законным путем. Будет очень много разного рода атаманчиков, которые до войны владели рестораном, базаром, кто-то владел фракцией в райсовете, кто-то тремя метрами государственной границы и так далее. Эти все люди повыходят и будут качать свои права, будут создавать ЧВК, будут использовать потенциал людей, которые вернутся с фронта и останутся без работы. Все это будет», – заявил Бондаренко.