Украинский аналитик назвал вторжение в Курскую область самой глупой операцией ВСУ

Украина своим вторжением в Курскую область сорвала не только переговоры между ней и РФ, но и диалог Россия-США, который активно шел с июля этого года.

Об этом в эфире видеоблога «Дикий Live» заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора». По мнению эксперта, это вторжение было самой глупой операцией ВСУ наряду с гибелью морпехов в Крынках Херсонской области.

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«Переговоры имеют место время от времени, они не афишируются в СМИ. Условно говоря, вы нигде в СМИ не найдете информацию о том, что в середине декабря 2023-го года были переговоры с участием Давида Арахамии в Турции. Они были, но о них нет никаких упоминаний. И таких переговоров было немало. Это были бы еще одни переговоры, еще одна точка соприкосновения между Россией и Украиной», – сказал эксперт.

«Россия просто еще начала активный процесс переговоров с Соединенными Штатами в этот момент. В июле начался активный процесс, этим переговорам предшествовал обмен шпионами. И вторжение в Курскую область украинских войск во многом сорвало и переговоры между Россией и США, что более важно в данной войне, для исхода в целом. Поэтому можно сказать, что вторжение в Курскую область было самой глупой операцией, возможно, после операции в Крынках. Это вторая по глупости операция в этой войне», – заявил Бондаренко.