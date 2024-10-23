Украинский аналитик ошеломлен масштабом территориальных потерь всего за два месяца

Пока флажки на карте двигаются в сторону западной границы, Украина не может диктовать свои условия по перемирию.

Об этом в эфире видеоблога украинского журналиста Александра Шелеста заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Золотарев подчеркнул, что за прошедшие два месяца Украина потеряла в пять раз больше территории, чем за весь прошлый год.

«Одно дело – заявления, слова, а другое – материальная реальность в виде флажков на карте. Пока флажки на карте двигаются не на восток, а на Запад. Увы, плачевное положение дел на фронте. Знаете, можно до последнего отрицать реальность, которая не вписывается в твою картину мира, но рано или поздно эта реальность постучится. Сокращением помощи со стороны партнеров, более, чем настойчивым давлением относительно того, что нужно искать дипломатический, политический вариант выхода из войны, что на поле боя все зашло в тупик или развивается в катастрофическом для Украины направлении. То есть тут понятно, что никто сейчас говорить о заморозке войны в Киеве не готов, но та ситуация, которую мы наблюдаем, когда за пару месяцев мы потеряли в пять раз больше территории, чем за весь 2023 год – это печальная реальность. Да, пока фронт не валится, но он продавливается, и темпы уже внушают беспокойство», – заявил Золотарев.