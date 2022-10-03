Украинский аналитик призвал сбросить на Москву пять грязных бомб

03.10.2022  18:44 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина, ЯО
Новости Украины

Грязные бомбы вторичного излучения намного дешевле, проще и даже эффективнее в современной войне, чем тактическое ядерное оружие.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил украинский консультант по стратегиям, прогнозист Владимир Стус, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Грязные бомбы вторичного излучения намного дешевле, проще и даже эффективнее в современной войне, чем...

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«Со стратегической точки зрения, применение ядерного оружия бессмысленно. Какой может быть возможный ответ Украины на применение ядерного оружия? Ну, применили они тактическое ядерное оружие на фронте или где-то. Грязные бомбы намного эффективней, там больше вторичного излучения.

Грязная бомба – это обычный фугас, обложенный высокорадиоактивными отходами. Она небольшая, простая. Завозится штук 5 таких бомб в пределах Садового кольца, и Москва надолго перестаёт быть привлекательным туристическим объектом», – пригрозил Стус.

Также, по его словам, чувствительно навредить РФ можно разрушением логистики.

«Линейную инфраструктуру защитить практически невозможно. В какой стране самая продолжительная и самая длинная линейная инфраструктура? В России. Она очень предельно уязвима. Перерезав зимой, взорвав пару мостов на БАМе, можно Россию перерезать на две части.

Времена полностью изменились, угрозы изменились. Генералы готовятся к предыдущей войне, но мы-то с вами не генералы. Мы понимаем, что риски сейчас другие, и Украине есть чем ответить. У меня нет истерики, что Украина лишилась ядерного оружия, исходя из того, что сказано выше. Украине есть чем ответить и без ядерного оружия», – уверял прогнозист.

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