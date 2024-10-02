Украинский аналитик: У нас проблема. Скоро российские бомбы будут доставать до Одессы, Днепра и Полтавы

Россия постоянно модернизирует свои авиабомбы и с 2022 года дальность удара ними увеличилась с 30 до 80 километров, а к концу этого года достигнет 100 километров.

Об этом в эфире 11 канала заявил обозреватель украинской военно-пропагандистской группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«До сотни километров, вполне вероятно, они смогут усовершенствовать свой УМПК до конца этого года, потому что именно на это они делают основной акцент разработок. Я напомню, что осенью 2022 года, когда они начали более интенсивно использовать корректируемые авиабомбы по Бахмуту, они имели возможность нанесения ударов на расстояние 30 километров с высоты 16 километров. Это осенью 2022 года. Сейчас мы можем говорить о том, что УМПК для 250-килограммовой бомбы осколочно-фугасного типа или ОФАБ-500 у них составляет почти 80 километров. При этом, без привязки к максимальной высоте носителя с 16 километров – они их запускают с высоты немного больше, чем 10 километров. Если они будут иметь высоту 16 километров, то это уже до 100 километров. Поэтому это уже угрожает. Если они получат УМПК, который будет иметь дальность полета, будет предоставлять аэродинамические возможности авиационной бомбе до 100 километров с высоты 16 километров, то это Днепр. Но это не только Днепр, это Полтава, Одесса, пригород. Это проблематика, которая имеет эволюцию, вот в чем проблема», – заявил Коваленко.