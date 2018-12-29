Украинский артист: Нацистскую форму любил с детства

29.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Украинский телеведущий-русофоб Антон Мухарский, более известный по псевдониму «Орест Лютый», заявил, что с ранних лет не любил Советский Союз и восхищался нацистской униформой. Об этом он рассказал в эфире 4 канала, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я родился 50 лет назад на Подоле киевском в абсолютно русифицированной семье. Все мои родители, деды, прадеды, они были киевлянами. Украинский язык я слышал только на хозяйственном рынке в виде суржика или в школе.

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У меня с детства была подсознательная не то, что ненависть, но подозрение к Советскому Союзу. Родители в свое время работали в Германии, в группе советских войск в Германии и я, как советский ребенок, был кумиром двора, потому что ни присылали ковбоев индейцев, таких жирных, красивых, разрисованных.

Я брал в одну руку ковбоя индейца немецкого, а в другую руку нашего солдатика плоского, какого-то буденовца или рыцаря из Ледового побоища. И с глазами, полными детской наивности, спрашивал: «Папа, скажи, если Советский Союз – самая лучшая в мире страна, то почему она для детей выпускает таких говняных солдатиков». То есть, уже тогда, на детском уровне, я понимал, что существует какая-то неправда в моей детской жизни.

Я также могу сказать, что всегда между формой Штирлица и обосранными галифе солдата Советской армии, я всегда выбирал, почему-то, эстетику Штирлица», – заявил Мухарский.

Он похвалился, что ради русофобского проекта «Орест Лютый», в основе которого лежит разжигание розни, пожертвовал не только аудиторией в юго-восточных областях Украины, но и собственной семьей.

«У нас начались конфликты в семье… У меня было большое агентство, которое занималось организацией корпоративов, праздников, фестивалей, концертов. Сразу отпал, понятно, Донецк, Харьков, Днепропетровск, Одесса, весь юго-восточный регион… Остался только Львов, немного еще Тернополь и немного Ивано-Франковск. Киев, да, остался. У нас собирались полные залы на эти концерты, хотя залы были небольшие, но приходила очень качественная наша аудитория, которая на то время только тайком кричала «Слава Украине», – Мухарский поделился воспоминаниями о начале «свидомой» карьеры.