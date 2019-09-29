Украинский артист: Зеленский – тупой лицедей, его избиратели – дебилы

29.09.2019, Львов, Владимир Гладков

На Украине к власти пришёл человек, задание которого – воспроизведение чужих слов не своим голосом.

Об этом в эфире львовского канала «НТА» заявил одиозный шоумен-русофоб Антон Мухарский, известный также под псевдонимом Орест Лютый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Идите лучше в театр или почитайте книжку, а то так недолго Колобка или Буратино в президенты выдвинуть. А что? Инфантильные дебилы проголосуют», – процитировала ведущая прошлогодний комментарий гостя студии относительно идеи выдвижения Зеленского и Вакарчука на пост президента Украины.

«И инфантильные дебилы проголосовали. Подтверждаю свою мысль», – согласился Мухарский.

«Вы, когда писали, верили, что действительно проголосуют?» – уточнила журналистка.

«Я даже не думал, что они выдвинутся. Потому что я как человек, у которого специальное отношение к театру, понимаю, что все актёры, артисты и люди, которые идут в эту профессию, – это профессиональные лицедеи. Они манипулируют общественным сознанием…

Я приведу цитату, которую любили наши преподаватели. Когда артист как-то фальшиво играл на сцене, они смеялись и говорили: «Артист – это человек, который проговаривает чужие слова не своим голосом».

Я когда сейчас слышу голос нашего президента, складывается впечатление, что он не своим специфическим голосом проговаривает слова в большинстве своём кем-то написанные. То есть, он играет роль», – заявил шоумен.