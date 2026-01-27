Украинский авиа-эксперт: НАТОвские F-16 падают в погоне за русскими «Геранями»

Украинская авиация, даже западного типа, не в состоянии справляться с задачами ПВО.

Об этом на канале «ProUA» заявил украинский авиационный эксперт Валерий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

На вопрос, «почему же всё-таки поражения объектов происходят», несмотря на «героическую» украинскую ПВО, эксперт ответил, что Украина «не может на равных воевать с вражескими истребителями, мы не достаём вражеские бомбардировщики по дальности нашего оружия».

« 70% вылетов нашей авиации — это задачи ПВО. 30%, даже меньше, иногда – это поддержка сухопутных войск , крылатых бомб, разнообразных украинских КАБов», – сказал Романенко.

Он добавил, что украинская авиация используется «минимально».

«Для того, чтобы сбить «Шахед», истребителю надо уравнять с ним скорость. [А это опасно!] 200 километров в час максимальная скорость «Шахеда», истребитель уже на 400 едва держится в воздухе, не хватает подъёмной силы крыла, он может просто упасть.

Поэтому иногда самолёты просто падают, из-за того, что складываются такие условия. Любой ценой нужно сбить, а из пушки поразить трудно, а ракета не всегда достанет «Шахеда», – жаловался укро-эксперт.