Украинский авиаэксперт: Осталось дождаться консенсуса НАТО по ударам западным оружием вглубь РФ

Когда ВСУ ударили по Крыму западным оружием, в НАТО увидели, что никакой ядерной дубинки в ответ не последовало, и теперь в альянсе пересматривают концепции и доктрины о применении такого вооружения по признанной Западом территории РФ.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский авиационный эксперт Константин Криволап, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пока мы били их западным оружием по оккупированной территории, и даже когда били по Крыму – нам кричали, что рано, что нельзя, что это красная линия, что сейчас Путин будет бить вас ядерной дубинкой. Мы ударили – дубинки не увидели. И сейчас все концепции, все подходы, какие есть у НАТО, очень активно пересматриваются, все тактические действия, все доктрины. Давать возможность Украине лупить по территории России западным оружием или не давать…», – рассуждал он.

«Фактически всё осталось на решении Америки, Германии, Франции и Британии. Британия практически склонилась к тому, чтобы давать, а не просто обещать и заявлять. Но я сейчас наблюдаю за этим процессом с той точки зрения, что давайте уже дождёмся, когда всё это будет официально. Потому что эти качели психологические – дадут, не дадут, а наши люди всё это время гибнут, это кошмар, это очень тяжёлое состояние», – трепался Криволап.