Украинский авиаэксперт: Осталось дождаться консенсуса НАТО по ударам западным оружием вглубь РФ

Вадим Москаленко.  
30.05.2024 17:35
  (Мск) , Киев
Просмотров: 147
 
Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Запад, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Когда ВСУ ударили по Крыму западным оружием, в НАТО увидели, что никакой ядерной дубинки в ответ не последовало, и теперь в альянсе пересматривают концепции и доктрины о применении такого вооружения по признанной Западом территории РФ.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский авиационный эксперт Константин Криволап, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Когда ВСУ ударили по Крыму западным оружием, в НАТО увидели, что никакой ядерной дубинки...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Пока мы били их западным оружием по оккупированной территории, и даже когда били по Крыму – нам кричали, что рано, что нельзя, что это красная линия, что сейчас Путин будет бить вас ядерной дубинкой. Мы ударили – дубинки не увидели. И сейчас все концепции, все подходы, какие есть у НАТО, очень активно пересматриваются, все тактические действия, все доктрины. Давать возможность Украине лупить по территории России западным оружием или не давать…», – рассуждал он.

«Фактически всё осталось на решении Америки, Германии, Франции и Британии. Британия практически склонилась к тому, чтобы давать, а не просто обещать и заявлять. Но я сейчас наблюдаю за этим процессом с той точки зрения, что давайте уже дождёмся, когда всё это будет официально. Потому что эти качели психологические – дадут, не дадут, а наши люди всё это время гибнут, это кошмар, это очень тяжёлое состояние», – трепался Криволап.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть