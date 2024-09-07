Украинский авиаэксперт: Всем давно плевать на американские компоненты в российских ракетах

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В Россию через фирмы-прокладки продолжают массово идти различного рода элементы микроэлектроники, используемой для ракетостроения, и с этим никто ничего не может поделать, отследить практически невозможно.

Об этом в эфире львовского телеканала «NTA» заявил украинский эксперт по авиации Валерий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперта попросили прокомментировать информацию о том, что «в ракете «Кинжал», которой били по Украине, нашли 27 американских компонентов», и спросили, можно ли как-то урегулировать эту проблему.

«Мало искали. Там не 27 элементов, там и американских больше, и европейские, и японские, и из Гонконга радиоэлектроника, там есть всё! С середины 2022 года комиссия Ермак-Макфол, как-то так называется, пробовала отслеживать эти пути. Забыл уже, это настолько уже старая тема, которая до сих пор не может решиться, что на неё уже просто не обращают внимания, она уже за скобками. Говорят, что поставки американских элементов микроэлектроники – микропроцессоры, программированные вентильные матрицы, разные радиоэлектронные схемы – всё это идёт массово в Россию через фирмы-прокладки, и отследить практически невозможно. К тому же производители особенно не стараются, им выгоднее как можно больше продать. Ну, рыночные условия», – сокрушался Романенко.