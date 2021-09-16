Украинский авиаконструктор: «Нашим ВВС пришел конец»

16.09.2021 09:55 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Из ВСУ массово увольняются опытные летчики, военная авиация фактически загибается.

Об этом в эфире интернет-канала «Хвыля» заявил украинский авиаконструктор, бывший заместитель главного конструктора ГП «Антонов» Анатолий Вовнянко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, у украинских военных летчиков крайне мало полетов, они теряют квалификацию и не смогут принимать участия в воздушных боях.

«В предыдущие полтора года из вооруженных сил уволилось 120 опытных летчиков, которые летали на истребителях, и вот еще 40 летчиков подали заявление на увольнение. Почему? Налет 40 часов, то есть мизер. Говорят, очень много бумажной работы. Если ты в год налетаешь 40 часов, понятно, что тебе, дай бог, взлететь, сесть и пролететь по прямой – никакого ты там ни воздушного боя, ничего не выиграешь. Зарплата у летчиков, пишут, 20 тысяч, у технического персонала – 10-12», – сообщил эксперт.

«То есть нет фактически никакой истребительной авиации, потому что при таких зарплатах и при таких налетах проще переучиться, пойти на «Антонов», на «Русланы», пойти в авиакомпанию, правда, сейчас там молодые опытные ребята, они уже знают английский. Вот это удручает, фактически авиация загибается, хотя об этом никто ничего не говорит», – заявил Вовнянко.