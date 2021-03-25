Украинский банкет американского Westinghouse оплачивается за счёт огромного долга российскому «ТВЭЛ»

25.03.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

«Энергоатом» превратился в «дойную корову», на которой зарабатывает не только ахметовский ДТЭК с его завышенными тарифами, но и Westinghouse, но при этом «Энергоатом» не платит «ТВЭЛ» за поставленное топливо.

Об этом в беседе на канале «Капитал» заявил директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Энергоатом», по сути, платит за всю страну «колониальный налог» покупая все больше дорогого ядерного топлива Westinghouse и ряд других комплектующих и услуг у западных компаний, делая это по политическим причинам, а не по экономическим.

Симптоматично тут выглядит недавнее заявление руководителя «Энергоатома» Петра Котина, что, мол, несмотря на дефицит оборотных средств, компания в полном объеме выполнила обязательства перед Westinghouse, буквально вот только что перечислила ей 12,5 миллионов евро. Но если «Энергоатом» «доят» со всех сторон и долго… только государство Украина в лице государственных предприятий близится к 23 миллиардам гривен (то есть уже недалеко миллиард долларов), то, разумеется должны быть кто-то, за чей счет «Энергоатом» находится на плаву.

И вот этот «кто-то», на самом деле, – российское акционерное общество «ТВЭЛ», в первую очередь. Если перед Westinghouse у «Энергоатома» долга вообще нет, то долг перед «ТВЭЛ» составляет более половины всей кредиторской задолженности компании. Вся задолженность – свыше 12 миллиардов, то есть, смело можно говорить, что больше шести миллиардов «Энергоатом» должен «ТВЭЛ».

Причем перспективы погашения этого долга очень туманны, поскольку предприятие генерируют все новые и новые убытки. При этом на текущий год еще и запланирована реализация недешевого проекта перевода очередного реактора, теперь это будет ВВЭР-440 на Ровенской АЭС на американо-шведское ядерное топливо Westinghouse.

Это, по сути, эксперимент, потому что до сих пор Westinghouse не выпускал сборок ядерных для таких реакторов, эта вещь дорогостоящая, но на нее деньги будут найдены, потому, как я уже сказал, что это делается в рамках уплаты «колониального налога», – заключил Сергей Саливон.