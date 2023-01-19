Украинский банкир-манкурт: Русскоязычные страницы лучше индексируются, но надо переходить на мову

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Все украинские бизнес-структуры должны удалять русский язык из своих интерфейсов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью порталу «Экономическая правда, являющегося дочерним сайтом антироссийского пропагандистского интернет-издания «Украинская правда», заявил совладелец «Монобанка» Олег Гороховский.

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У него поинтересовались, что стоит за его переходом на украинский язык, искренность или желание быть в тренде.

«Это искренне и нужно быть в тренде. Тренд на украинский язык – очень хороший тренд. Прежде всего, хочу извиниться, что я еще недостаточно в совершенстве овладел языком. Я еще перевожу в голове, поэтому все происходит не очень быстро. Вижу, как все вокруг переходят на украинский и это как выход из зоны комфорта. Язык – это то, что нас защищает. Если бы не такой большой процент людей, говоривших по-русски, и такой процент людей, которых «русня» считала, что надо освобождать, и меня также, возможно, все бы как-то по-другому выглядело», – сказал Гороховский.

При этом он считает, что «война произошла бы при любых обстоятельствах».

«Это был повод, чтобы «защищать русскоязычных». Они бы придумали какой-нибудь другой повод, чтобы на нас напасть. Мы свободная нация, свободная страна, нас не нужно ни от чего освобождать. Каждый имеет право разговаривать на любом языке, но считаю, что бизнесы в Украине должны переходить на украинский и удалять русский из своих интерфейсов. Даже несмотря на то, что, возможно, в интернете будет худшая выдача, потому что русскоязычные страницы лучше индексируются. Речь не о бизнесе. Речь идет о гражданской позиции тех, кто занимается бизнесом в Украине», – подчеркнул банкир.

Он убежден, что украинским компаниям не нужен русский язык вообще.

«Когда мы одними из первых отказались от русских интерфейсов, то волновались, как отреагируют клиенты, избравшие русский язык в интерфейсе. Тогда их было, если не ошибаюсь, больше 35%. Это было смелое решение. Затем мы провели эксперимент: когда клиенты нам писали в поддержку на русском, коллега спрашивал их, не возражают ли они, что им будут отвечать на украинском. Когда мы увидели, что 97,5% клиентов говорят, что им безразлично – «отвечайте на том языке, на котором вам удобно», то поняли, что вопрос языка в Украине искусственный. В Израиле англоязычных интерфейсов не найти, не только русскоязычных. Зачем нам русский язык в интерфейсе? Я считаю, что это не свобода выбора, это вопрос о позиции бизнесов», – резюмировал Гороховский.