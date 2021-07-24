Украинский бардак: Как русский флот обворовывали во времена Неньки

24.07.2021, Севастополь, Виктор Орлов

Новости Украины

«Да даже российским военным в Крыму было лучше при Украине – получали надбавки за службу «за границей»!» – пожалуй, каждый в спорах с любителями Неньки не раз слышал этот аргумент.

Ностальгирующие по временам украинского бардака печалятся, на самом деле, о другом – пока честные офицеры годами боролись за сохранение флота в Севастополе и возвращение Крыма в родную гавань, другие ловили рыбку в мутной воде.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

Об этом свидетельствуют документы, которые обнародовал лидер «Русского блока» Геннадий Басов.

Речь идёт о данных расследования ещё украинских времён.

Тогда украинские силовики заинтересовались регулярным потоком «левого» топлива, которое шло из Севастополя и сбывалось в Крыму и Херсоне.

По данным следствия, топливо похищалось с кораблей Черноморского флота при их заправке (по документам заливались полные баки, а, на самом деле, до 30% дизеля продавалось налево – в основном субъектам хозяйственной деятельности на территории Севастополя, Крыма и Херсонской области).

Преступная группировка действовала с 2010 года и до самого момента воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

«Накрыть» контрабандистов СБУ помешал переворот в Киеве и события Русской весны на полуострове.

Можно предположить, что для руководства Украины дело, в котором были замешаны российские военные и граждане РФ, имело огромный интерес – тогдашний президент Виктор Янукович вел политику многовекторности и не гнушался заниматься шантажом Москвы. Поэтому можно только гадать, как «проффесор» попытался бы использовать скандал в торгах за кредиты и дешевый газ.

«Остается надеяться, что, несмотря на приличный срок давности этих материалов, будет проведена надлежащая проверка, а ее результаты станут достоянием гласности. Ведь, согласно украинским документам, организованная преступная группа из числа граждан Российской Федерации занималась хищениями топлива в особо крупном размере с баз Черноморского флота Российской Федерации. Причем некоторые лица, участвовавшие в этой преступной группе, и сегодня занимают высокие должности. Например, фигурирующий в украинских документах Герасим Николай Михайлович – в настоящее время глава Качинского муниципалитета, а на то время учредитель ООО «Икс Ойл». Информация, изложенная в документах, вызывает искреннее возмущение, поэтому хотелось бы услышать на этот счет мнение правоохранителей», – пояснил Басов мотивы передачи документов журналистам.