Украинский беспилотник рутинно врезался в Москва-сити

Михаил Рябов.  
23.08.2023 07:52
  (Мск) , Москва
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ВСУ-убийцы, Дзен, Москва, Происшествия


Минобороны РФ сообщило, что минувшей ночью ВСУ пытались «совершить террористическую атаку тремя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по городу Москве».

«Два из атакующих столицу БПЛА уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области. Третий БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, совершил столкновение со строящимся зданием комплекса Москва-Сити», – говорится в сообщении.

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Минобороны РФ сообщило, что минувшей ночью ВСУ пытались «совершить террористическую атаку тремя беспилотными летательными...

Это уже четвертый случай, когда украинский дрон врезается в квартал элитных высоток в центре Москвы.


Очевидцы сообщают, что в результате взрыва повреждено остекление в башне, куда врезался дрон. Кроме того, выбиты стекла в некоторых квартирах близлежащих старых пятиэтажек. В Химках обломки сбитого беспилотника повредили частный дом, частично обрушилась крыша и также выбило окна.

Во время атаки приостанавливалась работа аэропортов «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево».

Уехавший из Киева в РФ политолог Михаил Павлив предостерегает:

«Украинский БПЛА долетел до Химок.  Все дальше на Северо-Запад, пытаются обойти Москву. Тестируют нашу ПВО и системы РЭБ.  Завтра, на день их псевдонезависимости, можно ожидать попытку массовой атаки на столицу и другие досягаемые для их самолетных БПЛА города России».

Бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник поясняет:

«Главный эффект, которого ждёт враг от таких вылазок – это страх и смятение общества. Не стоит своими эмоциями «кормить троллей». Ликвидировать эту угрозу можно только вместе с режимом захватившим и Украину и Киев».

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