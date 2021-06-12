12.06.2021, Киев, Ольга Козаченко
 
Газ, Дзен, Украина, Энергетика
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Украинский безгаз: «Аграрной сверхдержаве» предлагают перейти на солому

Новости УкраиныУкраина провалила громко анонсированную программу увеличения объемов газа собственной добычи Об этом, передает корреспондент...

Украина провалила громко анонсированную программу увеличения объемов газа собственной добычи

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевское интернет-издание «Зеркало недели».

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«Вместо обещаемого прироста государственной добычи до 20 млрд куб м газа в год в рамках правительственной программы 20/20, пятилетка газового роста закончилась… снижением в 2020 году добычи до 14,6 млрд куб м. Более того, на ближайшие годы в тренде остается дальнейшее снижение добычи государственным «Укргазвидобування». Задача предприятия состоит, скорее, в сдерживании снижения добычи из истощившихся скважин. Фактически таким образом зависимость от импортного газа консервируется», – сокрушается издание.

По мнению автора публикации, такое положение дел «несправедливо для страны, называющей себя житницей Европы».

«Ведь сейчас при производстве одной тонны зерна получается 2 тонны соломы. Или даже больше. А 3 килограмма соломы по своим теплотворным качествам эквивалентны кубометру газа. И главное — эта солома является отходами, которые можно и нужно использовать. Естественно, там, где это уместно», – говорится в статье.

Также отмечается, что солома и древесная щепа на законодательном уровне признаны не только возобновляемым, но и биологически чистым источником, не нарушающим баланс углерода в атмосфере и не влияющим на климат.

«Ну, не получается у государственных газодобытчиков поднять на-гора имеющийся в недрах газ. Почему тогда не задействовать альтернативу, присущую аграрной Украине? Ведь энергетическая независимость того стоит. Тем более что биотопливо, например, в виде разнообразной соломы и древесной щепы, в огромных количествах присутствует у нас, причем в статусе отходов…», – резюмирует «ЗН».


Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее на Украине рассчитывали сэкономить 7 миллиардов кубометров газа за счет котельных на биотопливе.

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