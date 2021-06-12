Украинский безгаз: «Аграрной сверхдержаве» предлагают перейти на солому

12.06.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Украина провалила громко анонсированную программу увеличения объемов газа собственной добычи

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевское интернет-издание «Зеркало недели».

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«Вместо обещаемого прироста государственной добычи до 20 млрд куб м газа в год в рамках правительственной программы 20/20, пятилетка газового роста закончилась… снижением в 2020 году добычи до 14,6 млрд куб м. Более того, на ближайшие годы в тренде остается дальнейшее снижение добычи государственным «Укргазвидобування». Задача предприятия состоит, скорее, в сдерживании снижения добычи из истощившихся скважин. Фактически таким образом зависимость от импортного газа консервируется», – сокрушается издание.

По мнению автора публикации, такое положение дел «несправедливо для страны, называющей себя житницей Европы».

«Ведь сейчас при производстве одной тонны зерна получается 2 тонны соломы. Или даже больше. А 3 килограмма соломы по своим теплотворным качествам эквивалентны кубометру газа. И главное — эта солома является отходами, которые можно и нужно использовать. Естественно, там, где это уместно», – говорится в статье.

Также отмечается, что солома и древесная щепа на законодательном уровне признаны не только возобновляемым, но и биологически чистым источником, не нарушающим баланс углерода в атмосфере и не влияющим на климат.

«Ну, не получается у государственных газодобытчиков поднять на-гора имеющийся в недрах газ. Почему тогда не задействовать альтернативу, присущую аграрной Украине? Ведь энергетическая независимость того стоит. Тем более что биотопливо, например, в виде разнообразной соломы и древесной щепы, в огромных количествах присутствует у нас, причем в статусе отходов…», – резюмирует «ЗН».

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее на Украине рассчитывали сэкономить 7 миллиардов кубометров газа за счет котельных на биотопливе.

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