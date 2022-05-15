Украинский «беженец» в Крыму: Скоро сюда зайдут ВСУ и всех вас, предателей, расстреляют

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Новости Украины

Очередной случай хамского поведения выходцев с Украины в Крыму вызвал резонанс на полуострове – на этот раз об инциденте сообщает местный общественник Александр Талипов.

По его данным, «беженец», проживающий в Симферополе (село Мирное) на улице Крымской весны позволил себе в ответ на замечания о неправильной парковке на тротуаре, заявить, что «Крым – это Украина, скоро сюда зайдут ВСУ, и они всех расстреляют, крымчан-предателей».

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Талипов опубликовал видео, где зафиксирована часть высказываний мужчины:

«Мы с Украины, война идёт, нас бьют, нас стреляют, вы болеете за нас? Мы придем в Крым, мы победим!».

Общественник утверждает, что после того, как ролик разлетелся по соцсетям, виновник скандала решил экстренно покинуть Крым, используя связи.

«Обычно такие мажоры имеют связи во всех структурах, тем более, если люди служат со времён Украины», – пояснил Талипов.

По его данным, в итоге любителю ВСУ удалось вне очереди на иномарке «Порш» с номерами Украины покинуть территорию Крыма через КПП на Чонгаре.

Талипов утверждает, что супруга «украинского патриота» – дочь некоего «фермера-олигарха из Мелитополя».

Общественник полагает, что возмутителю спокойствия не удастся избежать наказания.

«Слушай, тебе-то бежать некуда, Мелитополь – это уже Россия, можем тебе в Николаев дорогу сделать, хочешь? Или, может, тебе на «Азовсталь» высадить, к побратимам? Если вы становитесь свидетелем такого поведения, фиксируйте все на видео, я гарантирую, эти мужчины-дезертиры в течение двух дней окажутся на передовой, пинком под зад полетят к своим ВСУшникам, станут пушечным мясом. Пожалуйста, будьте внимательными, концентрация в Крыму такого быдла очень велика», – предупреждает Талипов своих подписчиков из числа жителей полуострова.