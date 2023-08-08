Украинский безсвет неизбежен даже без российских ударов

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Украинская энергосистема разбалансирована, за теплое время года ремонт пострадавших от прошлых ударов по энергетике объектов не проведен, поэтому будущей зимой страну ждут проблемы.

Об этом в эфире телеканала «Первый Западный» заявил сооснователь киевского Института энергетических исследований Юрий Корольчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Корольчука, проблемы будут даже если ВС РФ не будут наносить удары по объектам энергетики этой зимой.

«Только на 2% тепловые электростанции выбрали денег на то, чтобы отремонтировать блоки. Именно после ракетных ударов те объекты, которые пострадали. На 29 миллиардов гривен пострадали, они посчитали, а отремонтировали буквально на 600 миллионов гривен», – сказал эксперт.

«На самом деле энергосистема не является сбалансированной, об этом свидетельствует даже то требование Укрэнерго, чтобы экономить электроэнергию, что наибольший объем потребления был 5 августа. Там просто проблема, что вывели блок АЭС в ремонт за день до того, соответственно, возник дефицит и пришлось напрягаться всем и другим блокам АЭС, которые в работе находятся, и тепловой генерации, и Укргидроэнерго активно воду использует и сливает – это тоже не очень хорошо. Так вот, все это теперь перенесем на зиму, когда будет холодно, и когда будут морозы. Например, будет зима как зима, потому даже без ракетных ударов мы будем иметь проблемы в энергосистеме, об этом уже все говорят», – заявил Корольчук.