Украинский «безвиз» с Европой дал серьезный сбой

29.03.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина на первом месте среди стран, у которых есть безвизовый режим с Евросоюзом, и гражданам которой отказывают во въезде в страны ЕС под различными предлогами.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил украинский политик Виктор Медведчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Всего, по данным Медведчука, за прошлый год попасть в страны ЕС не смогли порядка 60-ти тысяч украинцев, обладающих биометрическими паспортами.

«Если вспомнить даже по поводу безвизового въезда и безвизового режима, который введен между Украиной и странами Евросоюза, не лишним будет вспомнить о том, что за последний 2018-й год 57-ми тысячам граждан нашей страны было отказано во въезде по безвизу в страны Евросоюза. Мы на первом месте среди всех стран, у которых существует режим безвиза между ними и Евросоюзом», – заявил Медведчук.