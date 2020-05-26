Украинский бизнес готовится к бегству из страны

26.05.2020, Киев, Игорь Петров

Хотя сумма переводов украинских гастарбайтеров уменьшится в этом году, из Украины продолжится утечка не только рабочих профессий, но и бизнеса, которому усложняют жизнь.

Об этом в интервью каналу Союз блогеров Украины заявил руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никто точно даже не может назвать эту цифру [переводов гастарбайтеров], называют от 9 до 15 миллиардов. По сути, это основной инвестор украинской экономики. Причем в этом году, я думаю, ситуация обратно вытолкнет массу заробитчан, которые трудились на временной, неквалифицированной работе, которая сезонна. Понятно что в этом году о 15 миллиардах мечтать не приходится, в лучшем случае вернутся 50-60%.

Но так же Польша не может без украинских заробитчан, поскольку поляки хотят сидеть в офисе, хотят не потеть на тяжелом физическом труде. Для этого у них есть белый украинский «негр».

Кроме того, украинцы затыкают колоссальную демографическую дыру, которая после вступления Польши в ЕС образовалась у них – молодежь рванула в Британию, Ирландию, Нидерланды, Францию и Германию. Потеряли целый ряд представителей рабочих профессий, средний медперсонал. А теперь вот эту демографическую дыру затыкают украинцы.

И теперь они будут еще вытягивать украинский мелкий и средний бизнес – не самый, скажем так, умный закон о налоговом терроре, который подписал вчера Зеленский, приведет к бегству малого и среднего бизнеса. Будут бежать в Польшу. Вслед за сантехниками, слесарями, малярами. Более того – механизаторы бегут, комбайнеры бегут», – сказал Золотарев.