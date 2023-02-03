Украинский бизнес лишится в Крыму 500 объектов – парламент утвердил список

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Госсовет Крыма заочным голосованием согласовал перечень объектов, подлежащих национализации, поскольку их собственники совершают в отношении России недружественные действия.

В список вошли 500 зданий, сооружений, земельных участков, относящихся к различным предприятиям и банкам, туристской, спортивной инфраструктуре, сообщил глава Госсовета Владимир Константинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Работа антитеррористической комиссии по выявлению имущества пособников киевского режима в Крыму продолжится. Мы не позволим зарабатывать на нашей земле тем, кто спонсирует убийства наших солдат, преступления против русских людей, мирного населения», – сообщил он в своем телеграм-канале.

Накануне Константинов уточнил, что под национализацию попадет имущество 12 украинских банков: «Финансы и кредит», «Банк Форум», «Укрсиббанк», «Имэксбанк», «Пиреус Банк МКБ», «АБ «Экспресс-Банк», «Акционерный Проминвест банк», «Украинский акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк», «Укрсоцбанк», «Государственный экспортно-импортный банк Украины», «Надра», «МТБ БАНК».

Также в собственность республики отойдет имущество киевского футбольного клуба «Динамо», в том числе два земельных участка площадью 28 и 30 тысяч квадратных метров в поселке Орджоникидзе.

Напомним, в 2003 году имущественный комплекс КФК «Старт» в Орджоникидзе отошел футбольному клубу «Динамо Киев» на 49 лет в аренду. Киевский олигарх Григорий Суркис мечтал сделать в Орджоникидзе спортивно-тренировочную базу для своей команды с футбольными полями, 4-этажной гостиницей, тренажерным залом, бассейнами и пр. В обмен обещал протянуть в поселок газопровод. Планы вначале отодвинул финансовый кризис, затем политический, а сейчас и вовсе арендованная земля оказалась в другом государстве.

Феодосийская администрация решила отыграть назад и вернуть 2,8 га у самого моря в муниципальную собственность. Но судебный спор проиграла, заняв заведомо неправильную позицию, указав основанием «использование участка не по назначению». Тогда как земля под спортивным комплексом и стадионом в поселке Орджоникидзе была выставлена на продажу за 130 миллионов рублей.

В новом списке «раскулаченных» экс-нардеп Нестор Шуфрич, олигархи Ренат Ахметов и Игорь Коломойский, хотя последнего власти «раскулачивают» с 2014 года, экс-премьер Украины Арсений Яценюк.

В республиканскую собственность отойдет вилла «Елена» в Ялте, которой владеет гражданин Литвы Колас Игорис, ливанский бизнесмен Рафик Дау Булос (партнер Ахметова) лишится своего предприятия АО «Стройдеталь» в Феодосии.