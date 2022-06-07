Украинский бизнес начал сбор подписей за отставку экономического идеолога режима Зеленского

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Новости Украины

В украинском информационном пространстве получила широкую огласку петиция за отставку главы налогового Комитета ВР, секретаря Нацсовета восстановления Данила Гетманцева, которого считают главным идеологом финансовой и налоговой политики режима Владимира Зеленского.

К петиции уже присоединился ряд известных бизнесменов и в целом — новые подписанты появляются в письме едва ли не ежечасно.

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Впервые открытое письмо к Зеленскому за отставку Даниила Гетманцева появилось на Facebook-странице Андрея Длыгача — основателя бизнес-сообщества Board. Вместе с письмом, которое находится на Google-диске и доступно в онлайн режиме и сейчас, Длыгач разместил и форму, с помощью которой можно присоединиться к петиции.

Сейчас зарегистрировано уже 17458 подписей.

Судя по тексту письма, главное недовольство всех подписантов — повышение налогов для бизнеса, которое пропагандирует Гетманцев.

“Недавние заявления господина Гетманцева о повышении налогов уже привели к тому, что многие предприниматели уже отказались от инвестиционных проектов в Украине и переносят их в европейские страны”, — выделено в письме жирным шрифтом.

К открытой петиции присоединились известные компании, среди которых, в том числе — CEO Club Ukraine (Сергей Гайдачук), Meest Group (Ростислав Кисиль), “Новая Почта” (Вячеслав Климов), Mozgi Group (Ирина Горовая), Шериф (Дмитрий Стрижов), Board (Андрей Длыгач) и другие.

Документ с перечислением подписантрв насчитывает уже 423 страницы. Соотношение между представителями предприятий и физических лиц предпринимателей составляет 71% против 29%. Можно сделать вывод, что



руководители, владельцы и сотрудники украинских предприятий более заинтересованы в отставке Гетманцева.

По размеру уставного фонда украинский бизнес, подписавший петицию, распределился следующим образом:

Анализируя финансовое и рыночное состояние подписантов, благодаря аналитический сайт YouСontrol приходит к выводу, что каждое пятое предприятие из перечня подписантов находится на грани дефолта.

Также оказалось, что подписанты петиции имеют проблемы в категории упоминаний в разделе “Суды, долги, розыск и другое”. В среднем, на каждого из подписантов приходится 24 упоминания в этой категории.