Украинский бизнес не верит в будущее и выводит валюту из страны

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Представители крупного украинского бизнеса не верят в будущее страны и продолжают массово выводить доллары из ее экономики за рубеж.

Об этом в эфире интернет-блога украинского журналиста Александра Шелеста заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос к власти, как они сумели, пользуясь такой поддержкой, в том числе прямой бюджетной поддержкой, обеспечить такие условия, когда деньги бегут из страны», – сказал эксперт.

«Посмотрите статистику Нацбанка – продано 27 миллиардов долларов валюты, куплено – 217 миллионов. Что это означает, говоря простыми словами? То, что деньги бегут из страны, а это значит, что не верят в стабильность экономики, гривны, как минимум капитаны большого бизнеса. Тут, по-моему, все совершенно ясно», – заявил Золотарев.