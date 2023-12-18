Украинский бизнес не верит в будущее и выводит валюту из страны

Анатолий Лапин.  
18.12.2023 12:37
  (Мск) , Киев
Просмотров: 909
 
Дзен, Украина, Финансы, Экономика


Представители крупного украинского бизнеса не верят в будущее страны и продолжают массово выводить доллары из ее экономики за рубеж.

Об этом в эфире интернет-блога украинского журналиста Александра Шелеста заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Представители крупного украинского бизнеса не верят в будущее страны и продолжают массово выводить доллары...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Вопрос к власти, как они сумели, пользуясь такой поддержкой, в том числе прямой бюджетной поддержкой, обеспечить такие условия, когда деньги бегут из страны», – сказал эксперт.

«Посмотрите статистику Нацбанка – продано 27 миллиардов долларов валюты, куплено – 217 миллионов. Что это означает, говоря простыми словами? То, что деньги бегут из страны, а это значит, что не верят в стабильность экономики, гривны, как минимум капитаны большого бизнеса. Тут, по-моему, все совершенно ясно», – заявил Золотарев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть