Украинский бизнес скован ужасом

18.08.2020, Киев, Игорь Петров

Население Украины сокращается, при этом безработица растет быстрее, чем ожидалось и экономика не спешит восстанавливаться после карантина.

Об этом в эфире канала «CapitalTV» заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Идет постепенное сокращение [населения]. Больше 41 миллиона еще по правительственным оценкам будет в 2023 году, также планируют, что экономически активное население будет сокращаться, но очень медленными темпами. По поводу безработицы. Прогнозируют, что в этом году безработица составит 9,2% по методологии Международной организации торговли, хотя и мои оценки, и исследования других аналитических центров показывают, что будет у где-то в полтора то и в два раза больше безработица из-за этого тотального карантина. Очень много людей потеряло работу, источника дохода в сфере услуг.

Сейчас ресторанный бизнес начал понемногу возвращаться к жизни, но это, во-первых, не все, во-вторых, понемногу, и, в-третьих, неизвестно сколько еще выживет. Упали продажи, упали показатели посещения, меньше все-таки стали ходить в рестораны и кафе, меньше тратить средний чек.

Есть такая карантинная неопределенность – а вдруг будет вторая волна карантина, а вдруг опять будет поставлена экономика в сфере услуг и торговли на стоп-кран? Поэтому люди меньше будут тратить и уже меньше расходуют своих средств.

Не будет такого оживления, как рассчитывает правительство. Малый и средний бизнес будет инвестировать меньше, а то и вообще ничего не инвестировать в развитие – они боятся, у них ожидания что может быть еще вторая волна карантина. То есть в любом случае экономика не будет очень быстро восстанавливаться», – резюмировал экономист.