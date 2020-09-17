Украинский бизнес уже не в силах получать прибыль – эксперт
В следующем году через госбюджет Украины будет перераспределена рекордно низкая доля ВВП страны и это свидетельствует о том, что прибыльность предприятий снижается.
Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экономический эксперт Юрий Гаврилечко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Этот бюджет, на этот год имеет самую низкую за последние лет 15 перераспределительную функцию. Если у нас стабильно через бюджет перераспределялось до трети ВВП, то сейчас через бюджет будет перераспределяться менее 20% ВВП.
Это очень низкий показатель, он свидетельствует о том, что прибыльность бизнеса в Украине падает. Это четко видно по пояснительной записке к бюджету, где сравнить прибыль предприятий за 2019, 2020, 2021 год – то мы процентов пять не дотягиваем до 2019 года в прогнозе на 2021 год», – подытожил эксперт.
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