Украинский бизнес уже не в силах получать прибыль – эксперт

17.09.2020, Киев, Игорь Петров

В следующем году через госбюджет Украины будет перераспределена рекордно низкая доля ВВП страны и это свидетельствует о том, что прибыльность предприятий снижается.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экономический эксперт Юрий Гаврилечко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот бюджет, на этот год имеет самую низкую за последние лет 15 перераспределительную функцию. Если у нас стабильно через бюджет перераспределялось до трети ВВП, то сейчас через бюджет будет перераспределяться менее 20% ВВП.

Это очень низкий показатель, он свидетельствует о том, что прибыльность бизнеса в Украине падает. Это четко видно по пояснительной записке к бюджету, где сравнить прибыль предприятий за 2019, 2020, 2021 год – то мы процентов пять не дотягиваем до 2019 года в прогнозе на 2021 год», – подытожил эксперт.