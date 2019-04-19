Украинский блогер раскритиковал состав команды Зеленского

19.04.2019, Киев, Максим Карпенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский пригласил в свою команду людей, которые в прошлом работали в госоргане, принимавшем решения о повышении тарифов.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил украинский видеоблогер Александр Семченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы сказали, что там некоторые имена не известны, есть известные имена. Зеленский вчера, по ходу этой программы, говорил:

«Коммунальные тарифы – это приговор, но нужно сделать так, чтобы приговор вынесли тем людям, которые эти тарифы принимали». И тут же у него в команде отвечает за тарифы человек, который в 2014-2015 году отвечал за тарифы в государственном органе, который эти тарифы устанавливает.

Именно тогда, в 2014-2015 году тарифы повысились в первый раз, причём повышение было самое значительное, по-моему, в 10 раз возросла стоимость газа, и за ним подтянулись всё остальное – и электроэнергия, и вода», – сказал он.