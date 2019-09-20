Украинский боевик хвалится: 100 упоротых терроризируют целый Мариуполь

20.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинские спецслужбы должны проводить вербовку на территориях ДНР и ЛНР, а СМИ уделять больше внимания пропаганде с целью оболванить население провозглашенных республик. Об этом в эфире ток-шоу «Говорит Великий Львов» заявил боевик «Украинской добровольческой армии» Тарас Элейко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Боевик выступил против отвода украинских войск от линии фронта, где из-за близости позиций постоянно возникают перестрелки.

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«Мы отведем войска, и появится «серая зона». В этой «серой зоне» есть украинские патриоты. Их мало, но какие это украинские патриоты! Сто мариупольских патриотов переворачивают Мариуполь, который имеет население 400 тысяч. Об этих людях нужно думать, что будет дальше.

Украинские спецслужбы, к сожалению, не дорабатывают, потому что нужно вербовать, работать, делать агентуру. Украинское телевидение, пропаганда, недорабатывают. Потому что на контролируемой территории не работает украинское телевидение, а работает их. Мы, как солдаты, смотрим канал «ДНР», канал «Оплот», канал «Звезда».

И с тем населением нужно работать не только эти пять лет, которые они были под пропагандой, а отбивать еще несколько лет. Потому что 350 лет московиты насаживали это население и стирали самоидентичность. Эти вещи для нас являются угрозой», – заявил Элейко.