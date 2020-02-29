Украинский боевик: Наша ставка – Эрдоган и исламисты

29.02.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина должна пожелать успехов турецким военным в Идлибе и поддержать сепаратистские движения внутри России, чтобы расколоть ее изнутри.

Об этом в эфире «Всемирно-Броварского телевидения» заявил находящийся в розыске в РФ украинский националист Дмитрий Корчинский, бывший главарь УНА-УНСО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Корчинский считает, что сделать это можно при помощи мусульманских боевиков в России, которых поддержит Турция.

«Пожелаем Эрдогану и турецкому оружию наибольших успехов в районе Идлиб и во всей Сирии, аж до Дамаска. Потому что чем больше они сегодня укокошат там московских солдатов, союзников Асада, тем меньше этих московских солдат окажется в нашем тылу, окажется на Донбассе, окажутся и будут оперировать через Белоруссию на Киев. Потому, иншалла, пусть им там сопутствует удача…

Если в Сирии все-таки разгорится, то мы должны воспользоваться этим шансом, мы должны усилить давление на московитов тут… В «эрэфии» под 2050-й год половина населения уже будут мусульманами. Она сильно меняется сейчас, она меняется каждый год. Там меняется демографическая ситуация, там меняются настроения – она только кажется монолитом, там очень много будет происходить и уже происходит.

И мы должны прийти туда и помочь этим изменениям, и взять свое. Создавайте свои группы, иншалла, присоединяйтесь к существующим группам, приходите к нам», – заявил Корчинский.